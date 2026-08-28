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Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

28.08.2026 11:10:00
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Cumhuriyet Spor
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Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Filenin Sultanları, Trendyol Avrupa Şampiyonası'nın 5. maçında Polonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.

Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, Stefano Lavarini'nin ekibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.

Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLLİLER DÖRTTE DÖRT YAPTI

Gruptaki ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup eden milli takım, ikinci karşılaşmasında Slovenya'yı 3-1 geçti. Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında Macaristan'ı set vermeden yenerken, son olarak Almanya karşısından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı da mağlup etmesi halinde üst tura namağlup yükselecek.

İlgili Konular: #polonya #filenin sultanları #avrupa şampiyonası

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