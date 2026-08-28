Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.
Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, Stefano Lavarini'nin ekibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
MİLLİLER DÖRTTE DÖRT YAPTI
Gruptaki ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup eden milli takım, ikinci karşılaşmasında Slovenya'yı 3-1 geçti. Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında Macaristan'ı set vermeden yenerken, son olarak Almanya karşısından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı da mağlup etmesi halinde üst tura namağlup yükselecek.