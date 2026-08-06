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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı

6.08.2026 15:29:00
Güncellenme:
AA
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
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Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF yönetim kurulu üyeleri, TBF Erkek Ligleri Müdürü Osman Sarısoy, kulüp temsilcileri ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Harun Erdenay, "Basketbol Süper Ligi, sahip olduğu güçlü kulüp yapısı, kaliteli oyuncuları ve basketbolseverlerin yoğun ilgisiyle Avrupa'nın en büyük liglerinden biri olmayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun sahadaki rekabetin yanı sıra fair-play anlayışı, karşılıklı saygı ve sporun birleştirici ruhuyla öne çıkan bir sezon olmasını dileyen Erdenay, şunları kaydetti:

"11 takımımızın Avrupa'da mücadele edecek olması bunun en büyük göstergesi. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak ligimizin marka değerini daha ileriye taşımak, kulüplerimizin gelişimine katkı sağlamak ve basketbolumuzu her alanda güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2026-2027 sezonunun tüm kulüplerimiz, sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz ve basketbol camiası için sağlıklı, başarılı ve güzel geçmesini diliyorum."

TBF Erkek Ligleri Müdürü Osman Sarısoy ise bu sezon 11 takımın Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğini hatırlatarak, yeni sezonda tüm takımlara başarılar diledi.

16 takımın mücadele edeceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 26 Eylül'de başlayacak ve 7, 8, 9 ve 10 Mayıs 2027'de oynanacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Ligde ilk hafta maçlarının programı şu şekilde:

Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe

Galatasaray MCT Technic-Çayırova Belediyesi

Türk Telekom-Karşıyaka

Trabzonspor-Bursaspor

Anadolu Efes-Beşiktaş Basketbol

TOFAŞ-Pizzabulls Bordo Basketbol

Aliağa Petkimspor-Yukatel Denizli

Glint Körfez Basket-Esenler Erokspor

İlgili Konular: #Fikstür #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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