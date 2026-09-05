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Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

5.09.2026 09:53:00
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Cumhuriyet Spor
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Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Filenin Sultanları, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşılaşacak.

Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan "Filenin Sultanları", son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı.

Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 7 maçta 6 galibiyet alarak son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avrupa Şampiyonası'nda oynanacak yarı final ve 6 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarına İstanbul ev sahipliği yapacak.

Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE, TOPLAM 8. KEZ YARI FİNALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 6. kez yarı finale yükseldi.

Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tarihinde 8 kez yarı finale çıkan Türkiye, sırasıyla 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026'da üst üste son 4 takım arasına kalmayı başardı.

Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.

Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avrupa şampiyonaları tarihinde 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "3" numara olarak katıldığı organizasyonda adım adım ilerleyerek seyircisi önünde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SIRBİSTAN, YARI FİNALE 7'DE 7 İLE GELDİ

Avrupa Şampiyonası tarihinde son 4 finalde yer alan Sırbistan, İstanbul'daki organizasyonda Türkiye ile finale yükselmek için mücadele verecek.

Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Sırbistan, yarı finale kadar 7 maçta rakiplerine yalnızca 2 set verdi. B Grubu'nu 5'te 5 ile lider tamamlayan Sırplar, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-1, çeyrek finalde ise Yunanistan'ı 3-0'la geçti.

Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sırbistan'ın Avrupa şampiyonaları tarihinde 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunuyor.

Türkiye, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 ile geçmeyi başararak şampiyon olmuştu.

İlgili Konular: #Sırbistan #filenin sultanları #avrupa şampiyonası

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