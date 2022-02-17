Türkiye Sutopu Federasyonu'ndan tartışmalı fotoğraf

17 Şubat 2022 Perşembe, 16:55

Türkiye Sutopu Federasyonu, İsrail’de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası elemelerine katılacak kadın ve erkek milli takımlarının fotoğrafını 16 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaşarak, milli sporculara başarılar diledi.

Fotoğrafta erkekler mayolu, kadınları ise havuz içinde sadece başları görünür şekilde yer aldı. Türkiye Sutopu Federasyonu'nun yaptığı bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

17 ŞUBAT'TA BİR BAŞKA PAYLAŞIM

Türkiye Sutopu Federasyonu, 17 Şubat günü yaptığı maç günü programı paylaşımında ise sadece kadın yüzücülerin olduğu bir fotoğraf kullandı.