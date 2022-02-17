Türkiye Sutopu Federasyonu'ndan tartışmalı fotoğraf
Türkiye Sutopu Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışmalara neden oldu.
Türkiye Sutopu Federasyonu, İsrail’de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası elemelerine katılacak kadın ve erkek milli takımlarının fotoğrafını 16 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaşarak, milli sporculara başarılar diledi.
Fotoğrafta erkekler mayolu, kadınları ise havuz içinde sadece başları görünür şekilde yer aldı. Türkiye Sutopu Federasyonu'nun yaptığı bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.
17 ŞUBAT'TA BİR BAŞKA PAYLAŞIM
Türkiye Sutopu Federasyonu, 17 Şubat günü yaptığı maç günü programı paylaşımında ise sadece kadın yüzücülerin olduğu bir fotoğraf kullandı.
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