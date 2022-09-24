Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İlk maçında bugün Tayland ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda 5. kez mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda, tarihinde ilk kez kürsüde yer alabilmek için mücadele edecek.
TÜRKİYE - TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dünya Şampiyonası'nda 5. kez sahne alacak "Filenin Sultanları", B Grubu'nda Hollanda'nın Arnhem kentinde bugün TSİ 14.00'te başlayacak maçta Tayland ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye - Tayland voleybol maçı hangi kanalda?
Maç, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
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