Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İlk maçında bugün Tayland ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda 5. kez mücadele edecek.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2022 Cumartesi, 12:10
Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda, tarihinde ilk kez kürsüde yer alabilmek için mücadele edecek.

TÜRKİYE - TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Şampiyonası'nda 5. kez sahne alacak "Filenin Sultanları", B Grubu'nda Hollanda'nın Arnhem kentinde bugün TSİ 14.00'te başlayacak maçta Tayland ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Tayland voleybol maçı hangi kanalda?

Maç, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.


A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland FIVB Dünya Şampiyonası

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