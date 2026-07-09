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TVF Spor Lisesi dünya şampiyonu oldu!

TVF Spor Lisesi dünya şampiyonu oldu!

9.07.2026 19:07:00
Güncellenme:
AA
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TVF Spor Lisesi dünya şampiyonu oldu!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi Erkek Takımı, Çin'de düzenlenen 2026 ISF Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nın finalinde karşılaştığı Yunanistan'ı 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
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Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi Erkek Takımı, 2026 ISF Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Çin'in Shangluo kentinde düzenlenen organizasyonda, şampiyonanın finalinde Yunanistan ile karşılaşan milliler, mücadelede 2-1 geriye düşmesine rağmen etkileyici bir geri dönüşe imza attı.

KADINLARDA GÜMÜŞ MADALYA

TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı, rakibini 29-31, 25-22, 19-25, 25-19 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonu unvanını elde etti.

Kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden İstanbul Sancaktepe Okyanus Koleji ise finalde ev sahibi Çin'e 21-25, 25-19, 25-19 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup oldu. İstanbul Sancaktepe Okyanus Koleji, turnuvada gümüş madalya aldı.

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İlgili Konular: #Çin #Yunanistan #voleybol

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