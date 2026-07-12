U19 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon İspanya

2026 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi.

Galler’deki The Racecourse Ground’da oynanan mücadelede gol perdesini açan isim 44. dakikada Lopez oldu.

Matadorlar soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Paco Gallardo'nun ekibi, 48. dakikada Rivas ile farkı ikiye çıkardı.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve İspanya sahadan 2-0 galip ayrılarak şampiyon oldu.

İspanya, turnuva boyunca etkileyici bir performans sergiledi. Grup aşamasında Galler’i 7-0, Danimarka’yı 3-0, Almanya’yı ise 4-0 mağlup eden İspanyollar, yarı finalde Hırvatistan’ı 3-0’la geçti. Paco Gallardo’nun ekibi turnuvada oynadığı beş maçta 19 gol atarken kalesinde gol görmedi.