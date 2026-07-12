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U19 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon İspanya

U19 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon İspanya

12.07.2026 00:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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U19 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon İspanya

U19 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya, Almanya'yı 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Matadorlar turnuvayı gol yemeden tamamladı.

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2026 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi.

Galler’deki The Racecourse Ground’da oynanan mücadelede gol perdesini açan isim 44. dakikada Lopez oldu.

Matadorlar soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Paco Gallardo'nun ekibi, 48. dakikada Rivas ile farkı ikiye çıkardı.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve İspanya sahadan 2-0 galip ayrılarak şampiyon oldu.

İspanya, turnuva boyunca etkileyici bir performans sergiledi. Grup aşamasında Galler’i 7-0, Danimarka’yı 3-0, Almanya’yı ise 4-0 mağlup eden İspanyollar, yarı finalde Hırvatistan’ı 3-0’la geçti. Paco Gallardo’nun ekibi turnuvada oynadığı beş maçta 19 gol atarken kalesinde gol görmedi.

İlgili Konular: #Almanya #İspanya #U19 Avrupa Şampiyonası

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