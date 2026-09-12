Üç puanı tek golle aldı: Konyaspor sahasında Trabzonspor'a geçit vermedi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 1-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Rajmund Toth kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ikinci maçta ilk mağlubiyetini yaşadı ve 7 puanda kaldı.

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 3'e yükseltti.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Konyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Konyaspor 1-0 Trabzonspor

77' Trabzonspor'da Cabral sol kanattan sağ ayağıyla çok sert vurdu. Top kalenin yakınından dışarı çıktı.

59' Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

58' Trabzonspor'da Aral Şimşir, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

39' Konyaspor ikinci gole çok yaklaştı! Rajmund Toth savunma arkasına sarkarak Onana ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yaptı ancak Andre Onana yatarak gole izin vermedi.

2' GOOOLLL!!! Konyaspor, Toth ile karşılaşmada 1-0 öne geçti! Hızlı hücuma çıkan Konyaspor'da Muleka sol kanatta koşu atan Goncalves'e pas attı. Topu kontrol edip takım arkadaşını bekleyen Goncalves, ceza sahası çizgisine gelen Toth'a pas attı. Rakibini çalımlayan Toth, Onana'nın solundan topu ağlara gönderdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.