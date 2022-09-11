Udinese deplasmanda Sassuolo'yu rahat geçti!
Serie A'nın 6. haftasında Udinese, deplasmanda Sassuolo'yu 3-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Alessio Dionisi'nin ekibi Sassuolo ile Andrea Sottil'in yönetimindeki Udinese karşı karşıya geldi.
Mapei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Udinese 3-1 kazanırken, goller; 75 ve 90+3'de Beto ve 90+1'de Lazar Samardzic'den geldi. Ev sahibi Sassuolo'nun tek golü ise 33. dakikada Davide Frattesi'de gelirken, 44. dakikada Ruan Tressoldi kırmızı kart gördü.
Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan, maçın 46. dakikasında oyundan alınırken, Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan 46. dakikada oyuna girdi. Sassuolo'da forma giyen diğer Türk futbolcu Mert Müldür maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla beraber Udinese puanını 13'e yükseltirken, Sassuolo 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Sassuolo deplasmanda Torino'ya karşı, Udinese ise evinde Inter'e karşı mücadele edecek.
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