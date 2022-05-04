UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı final turu ikinci maçları Roma - Leicester City ve Marsilya - Feyenoord arasında perşembe günü oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları perşembe günü yapılacak.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında finale çıkan takımlar, TSİ 22.00'de başlayacak maçların ardından belli olacak.
İtalyan ekibi Roma, 1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanşında, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de oynadığı İngiltere'nin Leicester City takımını konuk edecek.
Diğer eşleşmede ise Cengiz Ünder'in forma giydiği Marsilya ile Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord karşılaşacak. Fransız kulübü Marsilya, deplasmanda 3-2 yenildiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u ağırlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta oynanacak.
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