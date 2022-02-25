UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi

25 Şubat 2022 Cuma, 16:01

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Fransız ekibi Marsilya'nın rakibi İsviçre'den Basel ekibi oldu.

Bir diğer milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün görev yaptığı İngiliz kulüp Leicester City'nin rakibi Fransa'dan Rennes oldu.

Hollanda takımı Feyenoord'da oynayan milli futbolcu Orkun Kökçü ise, Sırbistan ekibi Partizan ile eşleşti.

Karşılaşmaların 10 ve 17 Mart'ta oynanacağı son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:

Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre)

Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa)

PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika)

Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya)

PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya)

Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda)