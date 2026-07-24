UEFA Avrupa Ligi elemesi ilk maçında Midtjylland’ı yenip avantajı kaptı

KAPTAN DÜMENDE

Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında fırtına gibi esti. Siyah-Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Midtjylland’ı 1-0 yenerek avantaj yakaladı. Siyah-Beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, ilk resmi maçına çıktı. İtalyan hoca, yeni transferler kaleci Nübel’in yanı sıra Salih Özcan ve İlhan Fakılı’yı 11’de oynattı. Monaco’dan gelen sol bek Ouattara ise 73. dakikada Rıdvan’ın yerine oyuna girdi. Kaptan Orkun, 26. dakikada ceza sahası dışından şık bir plaseyle golünü atarken tribünlere kal işareti yaptı.

1 KIRMIZI, 1 DİREK

Beşiktaşlı Murillo’nun 29. dakikasında şutunda kalecinin de temas ettiği top direkten döndü. Danimarka ekibinde Etim, Djalo’nun kavalına tabanıyla basınca hakem Burgos tarafından 15. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı. Djalo, 78. dakikada sakatlık yaşayınca yerine Agbadou oyuna dahil oldu.