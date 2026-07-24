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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları tamamlandı

24.07.2026 09:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0 mağlup etti.

Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

Beşiktaş-Midtjylland (Danimarka): 1-0

Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0

Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika): 1-1

Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya): 0-1

Sheriff (Moldova)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-5

Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan): 2-3

Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2

St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz): 2-1

Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

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