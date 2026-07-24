UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0 mağlup etti.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
Beşiktaş-Midtjylland (Danimarka): 1-0
Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika): 1-1
Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya): 0-1
Sheriff (Moldova)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-5
Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan): 2-3
Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2
St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz): 2-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0