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UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu

31.07.2026 10:04:00
Güncellenme:
AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları sona erdi.
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu, 9 rövanş müsabakasıyla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ HRADEC KRALOVE

Beşiktaş, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Danimarka'nın Midtjylland takımını 2-0 yenerek adını üçüncü eleme turuna yazdırdı. Siyah-beyazlılar, bu turda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak.

TUR ATLAYAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Beşiktaş ile Hradec Kralove'nin yanı sıra İsrail'den Maccabi Tel Aviv, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Pafos, Yunanistan'dan PAOK, Belçika'dan Anderlecht, Macaristan'dan Ferencvaros, Portekiz'den Benfica ve Bulgaristan'dan CSKA Sofya, tur atlayan takımlar oldu.

İşte sonuçlar:

Midtjylland (Danimarka)-Beşiktaş: 0-2 (0-1)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Sheriff (Moldova): 1-0 (5-0)

Hradec Kralove (Çekya)-Tromsö (Norveç): 3-1 (1-0)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Hajduk Split (Hırvatistan): 4-0 (Uzatmada) (0-2)

PAOK (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0 (3-2)

Anderlecht (Belçika)-Hammarby (İsveç): 3-1 (1-1)

Ferencvaros (Macaristan)-Twente (Hollanda): 2-2 (2-1)

CSKA Sofya (Bulgaristan)-Karabağ (Azerbaycan): 0-0 (Penaltılarda 5-4 ) (0-0)

Benfica (Portekiz)-St. Gallen (İsviçre): 5-0 (1-2)

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