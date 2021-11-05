UEFA Avrupa Ligi’nde flaş sonuçlar alındı
UEFA Avrupa Ligi’nde dördüncü hafta oynanan maçlarla sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Royal Antwerp’i deplasmanda 3-0 mağlup ederken, Galatasaray ise evinde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi’nde A, B, C, D, E, F, G ve H gruplarında 16 karşılaşma oynandı.
Temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu’nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalırken, Olimpik Marsilya ile Lazio sahadan 2-2’lik skorla ayrıldı. Bu sonuçların ardından sarı-kırmızılı ekip 8 puanla liderliğini korurken, Lazio 5 puanla ikinci, Marsilya 4 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova da 2 puanla son sırada yer aldı.
D Grubu’nda Fenerbahçe ise Royal Antwerp deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından D Grubu’nda Eintracht Frankfurt 10 puanla lider, Olympiakos 6 puanla ikinci, Fenerbahçe 5 puanla üçüncü, Royal Antwerp 1 puanla son sırada kaldı.
UEFA Avrupa Ligi’nde dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya): 1-1
Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 3-0
B Grubu
Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-1
Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda): 0-0
C Grubu
Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1
Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya): 1-4
D Grubu
Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2
Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe: 0-3
E Grubu
Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-1
Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-2
F Grubu
Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka): 0-1
Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2
G Grubu
Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya): 2-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya): 4-0
H Grubu
Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere): 2-2
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1
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