UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Almanya'nın Leipzig ve Eintracht Frankfurt, İngiltere'nin West Ham United ile İskoçya'nın Rangers takımları tur atladı.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Almanya'nın Leipzig ve Eintracht Frankfurt, İngiltere'nin West Ham United ile İskoçya'nın Rangers takımları, son 4'e kaldı.
Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Filip Kostic (2) ve Santos Borre'nin golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan konuk ekip tur atlayan taraf oldu.
Yarı finalde Leipzig ile Rangers, West Ham United ile de Eintracht Frankfurt eşleşti.
Bu turda karşılaşmaların ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. 18 Mayıs'taki finale ise İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.
Çeyrek finalde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Atalanta (İtalya) - Leipzig (Almanya): 1-1, 0-2
Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-1, 2-3
Olimpik Lyon (Fransa) - West Ham United (İngiltere)?: 1-1, 0-3
Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 0-1, 3-1 (Uzatmada)
Video Haberler
- İzmir ve Muğla'da yazlık kiraları yüzde 100 zamlandı
- Ürünü iade etti: 4 yıl sonra icra geldi
- Genco Erkal beraat etti
- Trabzon'da heyelan yol kapattı
- Beyoğlu'nda yanan otobüsün sürücüsü konuştu
- Kocaeli'nde ÇED toplantısında arbede
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Osmaniye'de çift dilli yazıtlar
- Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
- Saray'dan ‘araç sayısı' sorusuna ilginç yanıt
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın arkadaşı mahkeme kararını tanımıyor
- UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
- Motorine zam yolda
- Milliler buz hokeyinde mağlup
- PFDK ceza kararlarını açıkladı
- Lider Trabzonspor'un konuğu Karagümrük
- Finans sektöründe kurumlar vergisi yüzde 25’e çıktı
- Erdoğan için harekete geçildi
- Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
- Final hayali suya düştü...