UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den adaylık kararı!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, dördüncü dönem için yeniden aday olacağını açıkladı.

Ceferin, kararını Berlin'de UEFA'ya bağlı 55 ulusal federasyonun başkanlarının katıldığı toplantıda duyurdu.

"HEDEFİM UEFA'YI GELECEK NESLE HAZIRLAMAK"

İlk kez 2016'da başkan seçilen 58 yaşındaki Sloven yönetici, Şubat 2024'te yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Ceferin, "Önümüzde hala yapılacak önemli işler var. Bu nedenle federasyonların talebini kabul ettim. Hedefim, Avrupa futbolunu bir arada tutmak ve UEFA'yı gelecek nesle hazır şekilde bırakmak" ifadelerini kullandı.