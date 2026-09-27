UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den İtalya'ya EURO 2032 uyarısı!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalya futbolunda yaşanan kurumsal kriz ve siyasi müdahale iddiaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) ve İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi'ne (CONI) kayyum atanması ihtimaline tepki gösteren Ceferin, spor kurumlarının bağımsızlığının korunması gerektiğini vurguladı. UEFA Başkanı, siyasi müdahalenin İtalya ve Türkiye'nin ortaklaşa düzenleyeceği EURO 2032'nin ev sahipliğini de etkileyebileceği mesajını verdi.

"FUTBOL SATILIK DEĞİLDİR"

FIFA ve UEFA'nın futbol federasyonlarının özerkliği konusunda tavizsiz olduğunu belirten Ceferin, spora duyulan güvenin birlik, şeffaflık ve liyakat ilkelerine dayandığını söyledi.

Ceferin, "Dünya futbolunun birliğini bozan projeler raftan kalkmış olabilir ama sarsılan güven henüz geri gelmedi. Şunu bir kez daha tekrarlıyorum: Futbol satılık değildir" ifadelerini kullandı.

Gabriele Gravina (solda)

İTALYA'YA EURO 2032 İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

İtalya'daki spor yönetiminin kayyuma devredilmesi senaryosunun EURO 2032'yi etkileyip etkilemeyeceği sorulan Ceferin, siyasi müdahalenin UEFA ve diğer ortakların güvenini sarsabileceğini belirtti.

Ceferin, "Siyasi müdahalenin her türlüsü UEFA ve diğer ortakların güvenini sarsabilir. Bu durum ne İtalyan futbolunun ne de turnuvanın çıkarınadır. Ev sahibi olarak İtalya'nın özel bir sorumluluğu var. Spor kurumlarının bağımsızlığının korunması bu yüzden son derece kritik" dedi.

STADYUMLARA DİKKAT ÇEKTİ

İtalya'daki stadyum altyapısının ülkenin futbol prestijinin gerisinde kaldığını belirten Ceferin, kulüplerin kendi stadyumlarına sahip olmamasını ve bürokratik engelleri eleştirdi.

Juventus, Atalanta ve Udinese örneklerini veren Ceferin, kulüp mülkiyetindeki modern tesislerin önemine dikkat çekti.

Ceferin, "Bu sadece bir para meselesi değil, her şeyden önce bir model meselesi. İtalya'daki stadyumların çoğu belediyelere aitken, kulüpler sadece kiracı konumundadır ve bu nedenle kendilerine ait olmayan bir tesise yatırım yapmak için gerçek bir teşvikleri yoktur" ifadelerini kullandı.

GRAVINA'YA DESTEK

Görevden ayrılması gündemde olan FIGC Başkanı Gabriele Gravina'ya da destek veren Ceferin, İtalyan futbol yöneticisinin Wembley'deki Avrupa şampiyonluğu, altyapı hamleleri ve Türkiye ile birlikte kazanılan EURO 2032 ev sahipliği gibi önemli başarılara imza attığını söyledi.

Ceferin, "Zaman, Gravina'nın İtalyan futbolu için ne kadar çok şey yaptığını gösterecektir" ifadelerini kullandı.