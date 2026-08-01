UEFA boykot edeceğini duyurmuştu: FIFA'dan Dünya Kupası planı için yeni karar

FIFA Başkanı Gianni Infantino, tepkilere neden olan ve Dünya Kupası hisselerinin özel yatırımcılara satılmasını hedefleyen FIFA Forward Enterprise projesinin iptal edildiğini açıkladı.

Infantino yaptığı açıklamada, "FIFA Forward Enterprise projesi özellikle desteğe en çok ihtiyaç duyulan ülkelerde, FIFA'ya üye derneklerimizi ve sporumuzu dünya çapında daha da güçlendirmek için bir temel sağlamayı amaçlıyordu. Ve dahası, en başından beri söylediğimiz gibi, bunu ancak FIFA'ya üye derneklerin çoğunluğunun desteğiyle, FIFA Konseyi, Konfederasyonlar ve daha geniş paydaşlarla istişare sürecine tabi olarak yapmayı hedefliyorduk" dedi.

Infantino projeyle ilgili açıklamasında ayrıca, "Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra, projenin, destek seviyesinden bağımsız olarak, başlangıçta belirlenen amacın çıkarlarına artık uygun olmayan bölünmeler yarattığı açıkça ortaya çıktı. Amacımız her zaman birleşmek ve gelişmek oldu ve olmaya devam edecek. Sonuç olarak, bu öneri hayata geçirilmeyecek" ifadelerini kullandı.

UEFA BOYKOT KARARI ALMIŞTI Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası'yla ilgili projesinin ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yayınlamıştı. UEFA'dan yapılan açıklamada projenin iptal edilmediği sürece kendisine üye hiçbir milli takımın FIFA organizasyonlarında yer almayacağını belirtmişti. UEFA'nın verdiği sert tepkilerin ardından diğer konfederasyonlar da açıklamalarda bulundu. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) projeye tepki gösteren açıklamalar yayımladı. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) doğrudan reddetmek yerine daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek üye federasyonu "istişare sürecine" katılmaya davet etti. Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) ise konunun ağustos ayındaki yönetim kurulu toplantısında ele alınacağını, tarafları istişareye davet ederek tarafsız kalmayı tercih etti.