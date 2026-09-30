UEFA'dan Fatih Terim'e Galatasaray-Barcelona maçında görev

Milli ara dönüşü Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. Fatih Terim de karşılaşma için Rams Park'ta yerini alacak.
Sabah gazetesinden Levent Tüzemen'e konuşan Fatih Terim'in Galatasaray-Barcelona maçı için görevlendirildiğini açıkladığı belirtildi.
Haberde Terim'in, "UEFA benden görev verdiği maçların analizini yapmamı istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal-Sporting maçını Londra'da izleyip UEFA'ya teknik gözlemci olarak raporlamıştım. Şimdi 13 Ekim'deki Galatasaray-Barcelona maçında analiz yapacağım" dediği ifade edildi.
GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de sahasında Barcelona'yı konuk edecek.