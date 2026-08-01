UEFA'dan FIFA'ya sert tepki: 'Hesap soracağız'

UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nın ticari hisselerini özel yatırımcılarla paylaşmayı öngören plandan vazgeçmesinin ardından sert bir açıklama yayımladı.

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, kararın memnuniyet verici olduğunu ancak yaşananların üzerinin kapatılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

"SORUMLULARI TESPİT EDİP HESAP SORMALIYIZ"

UEFA'nın internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Dünya Kupası hisselerinin özel sektöre satılması planının geri çekilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hızlıca yürütülen gizli planlarla devam edemeyiz. Sorumluları tespit etmeli ve hesap sormalıyız."

KAPSAMLI İNCELEME BAŞLATILACAK

UEFA, planın nasıl ortaya çıktığını araştırmak amacıyla üye federasyonlar ve diğer konfederasyonlarla birlikte çalışacağını açıkladı. Yapılacak incelemenin kapsamlı ve köklü olacağı vurgulanırken hiçbir seçeneğin göz ardı edilmeyeceği belirtildi.

"FIFA YÖNETİMİ GÜVENİNİ KAYBETTİ"

UEFA, mevcut FIFA yönetimine yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı. Açıklamada, "Mevcut FIFA yönetimi sadece UEFA'nın değil, futbol ailesinin birçok üyesinin de güvenini kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.

INFANTINO'YA 2016 HATIRLATMASI

UEFA, Gianni Infantino'nun 2016 yılında FIFA başkanlığına aday olduğu dönemde şeffaflık ve mali kaynakların federasyonlara ait olduğu yönündeki açıklamalarını hatırlattı. Infantino'nun o dönem kullandığı sözlerin yerine getirilmediği savunularak yatırım planının kapalı kapılar ardında hazırlandığı ifade edildi.

"İKİ SÖZÜNÜ DE YERİNE GETİREMEDİ"

UEFA, FIFA Başkanı'nın şeffaflık ve futbol kaynaklarının gelişim amacıyla kullanılması konularındaki vaatlerini yerine getirmediğini ileri sürdü. Açıklamada, 5 milyar doların üzerinde rezerv bulunmasına rağmen bu kaynakların futbolun yararına yeterli şekilde kullanılmadığı savunuldu.

YENİ KAYNAK DAĞITIM MODELİ HAZIRLANACAK

UEFA, mevcut FIFA Forward programı üzerinden kaynakların dağıtılmasına yönelik yeni bir yöntem geliştirmek için çalışma başlatacağını duyurdu. FIFA'nın mevcut mali kaynaklarının, 211 üye federasyonda futbolun gelişimi için kullanılması gerektiği belirtildi.

"AİLE YADİGARLARIMIZI SATMAMIZA GEREK YOK"

UEFA'nın açıklamasında, futbolun değerli organizasyonlarının kaynak yaratmak amacıyla özel yatırımcılara açılmasına karşı çıkıldı. Açıklamada, "FIFA'nın banka hesabındaki paranın bir kısmını futbolun gelişimi için kullanmalıyız. Bunun bedelini ödemek için aile yadigarlarımızı satmamıza gerek yok" denildi.

"GÜVENİ YENİDEN İNŞA ETME GÖREVİ YENİ BAŞLADI"

UEFA, planın geri çekilmesini futbol dünyası adına bir zafer olarak değerlendirdi. Ancak sürecin tamamlanmadığı vurgulanarak, "FIFA'ya olan güveni yeniden inşa etme görevi daha yeni başladı" ifadeleri kullanıldı.