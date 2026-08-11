UEFA'dan hakemler için yeni uygulama! Resmen açıklandı...

UEFA, Avrupa futbolunda hakemlerin karar alma süreçlerine daha fazla açıklık, tutarlılık ve şeffaflık getirmek amacıyla tasarlanmış yeni bir veri tabanı olan "Clear Line"ı (Net Çizgi) kullanıma sundu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA üyesi tüm federasyonların hakemleri, hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde hakem kararlarının ve VAR müdahalelerinin tutarlı ve tekdüze uygulanması için referans çerçeve olarak Net Çizgi'yi onayladı" denildi.

Açıklamada, "Net Çizgi, 150'den fazla hakemlik senaryosunu bir araya getirerek, oyun kurallarının nasıl yorumlanması gerektiği ve VAR'ın belirli durumlarda ne zaman müdahale etmesi gerektiği ve ne zaman etmemesi gerektiği konusunda ayrıntılı rehberlik sunuyor. Bu rehberlik, hem yerel hem de UEFA müsabakaları düzeyinde geçerli. Bu platform, VAR protokolünün temel ilkelerinden birini pekiştirirken video incelemesinin yalnızca açık ve bariz hatalar söz konusu olduğunda kullanılması gerektiğini vurguluyor" bilgisi verildi.

AMAÇ OYUN KURALLARININ DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE UYGULANMASI

UEFA'nın Net Çizgi'yi Avrupa genelindeki maç görevlilerine, oyunculara, antrenörlere, yorumculara ve taraftarlara sunarak, hakem kararlarının daha iyi anlaşılmasını ve oyun kurallarının spor genelinde daha düzenli bir şekilde uygulanmasını teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.

Net Çizgi'nin, çok çeşitli videolar ve görsel açıklamalar aracılığıyla futbolun en karmaşık ve tartışmalı durumlarının çoğundaki kararların ardındaki mantığa dair bilgiler sunduğu belirtildi.

Platformun zaman içinde gelişmeye devam edeceği ve yeni durumlar ortaya çıktığında veya belirli senaryolar hakkında daha fazla açıklama gerektiğinde güncelleneceği ifade edildi.

UEFA Hakem Direktörü Roberto Rosetti, lansmanla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Net Çizgi, Avrupa futbolundaki maç hakemlerine net ve kesin rehberlik sağlamak, müsabakalar genelinde karar alma süreçlerinde daha fazla tutarlılık sağlamak ve oyunun yararına VAR kullanımına daha standart bir yaklaşım getirmek amacıyla tasarlandı. Hiçbir pozisyon birbirinin aynısı olmasa da ve ara sıra hatalar kaçınılmaz olsa da Net Çizgi, oyuncular, antrenörler, yorumcular ve taraftarlar için merkezi bir referans noktası sağlayacak, hakem kararlarının ardındaki mantığı açıklamaya yardımcı olacak ve karar alma sürecinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak."