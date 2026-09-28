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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

28.09.2026 15:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup karşılaşmasında görev yapacak.

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçını yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Meler, Çekya'nın yarın TSİ 21.45'te Prag şehrindeki Fortuna Arena'da İngiltere'yi ağırlayacağı mücadelede düdük çalacak.

Karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İsviçre Futbol Federasyonundan Fedayi San oturacak. Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

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