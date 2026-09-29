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UEFA'dan kulüplere milli takım ödemesi!

UEFA'dan kulüplere milli takım ödemesi!

29.09.2026 21:01:00
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AA
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UEFA'dan kulüplere milli takım ödemesi!

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024-2025 sezonunda milli takımlara futbolcu gönderen kulüplere para dağıtacak.
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UEFA, 2024-2025 sezonunda Uluslar Ligi'nde mücadele eden milli takımlara oyuncu gönderen kulüplere para dağıtacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA'ya bağlı futbol federasyonlarında yer alan 611 kulübe toplamda 31,5 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

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"MAÇ BAŞINA ÖDEME YAPILACAK"

Açıklamada, "Ödemeler, 2024-2025 ve 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi ile UEFA EURO 2028 Elemeleri'nde milli takımlara oyuncu gönderen kulüplere ayrılan 104 milyon Euro'luk kaynağın bir parçasını oluşturuyor. Buna göre kulüplere, Uluslar Ligi ve Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçlarında milli takım kadrosunda yer alan her uygun oyuncu için maç başına 3 bin 845 Euro ödeme yapılacak. EURO 2028'de ise ödeme, oyuncu başına günlük olarak hesaplanacak" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, turnuvaya 16 futbolcu gönderen Almanya temsilcisi RB Leipzig'in 353 bin Euro ile en çok para kazanan kulüp olduğu aktarıldı.

İlgili Konular: #euro #uefa #Uluslar Ligi

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