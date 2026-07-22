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UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev

UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev

22.07.2026 09:21:00
Güncellenme:
AA
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UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turundaki Zeleznicar-Braga maçını yönetecek. Belgrad'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

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FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sırbistan temsilcisi Zeleznicar ile Portekiz ekibi Braga arasında oynanacak ilk maçta görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşma, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rekreativni Center Mladost Stadı'nda oynanacak.

MAÇ TSİ 22.00'DE BAŞLAYACAK

22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

YARDIMCILARI BERSAN DURAN VE SUAT GÜZ

Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Suat Güz üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

İlgili Konular: #hakem #Braga #Mehmet Türkmen

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