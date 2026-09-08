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UEFA incelemesinin ardından... Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı hakkında dikkat çeken iddia

UEFA incelemesinin ardından... Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı hakkında dikkat çeken iddia

8.09.2026 12:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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UEFA incelemesinin ardından... Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı hakkında dikkat çeken iddia

Fenerbahçe'nin milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcunun maaşının 222 bin TL'den 4 milyon 750 bin Euro'ya yükseltildiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Oyuncunun yıllık ücretinin UEFA incelemesi sonrasında 4 milyon 750 bin Euro seviyesine yükseldiğini öne sürüldü.

Gazeteci İbrahim Seten’in haberine göre; Fenerbahçe, UEFA’nın verdiği cezanın ardından harekete geçti ve Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesinde değişiklik yaptı.

Seten, Kerem Aktürkoğlu'nun önceki sezon Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücretin federasyon kayıtlarında 222 bin TL olarak yer aldığını öne sürdü. Galatasaray'ın konuyla ilgili durumu UEFA'ya bildirdiğini iddia eden Seten, UEFA yetkililerinin İstanbul'da inceleme gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu sürecin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık kazancının 4 milyon 750 bin Euro seviyesine yükseldiğini savundu.

UEFA ÖNCEKİ SEZON 7,5 MİLYON EURO CEZA VERMİŞTİ

Konunun geçmişinde UEFA'nın bir yaptırımı bulunuyor. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, önceki sezon Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde usulsüzlük tespit etmiş ve kulübe 7,5 milyon Euro para cezası uygulamıştı.

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