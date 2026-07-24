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UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda 40 maç oynandı

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda 40 maç oynandı

24.07.2026 09:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda 40 maç oynandı

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları sona erdi.

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UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları tamamlandı.

Oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şu şekilde:

Malisheva (Kosova)-Hibernian (İskoçya): 2-0

Liepaja (Letonya)-Austria Wien (Avusturya): 0-2

Alashkert (Ermenistan)-CFR Cluj (Romanya): 1-1

Panevezys (Litvanya)-Tobol (Kazakistan): 1-1

Flora Tallinn (Estonya)-The New Saints (Galler): 1-0

HJK (Finlandiya)-Coleraine (Kuzey İrlanda): 5-0

Debrecen (Macaristan)-Pyunik (Ermenistan): 1-0

Dila (Gürcistan)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-4

Paide (Estonya)-Zire (Azerbaycan): 1-0

Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-Beitar (İsrail): 0-1

RFS (Letonya)-Vestri (İzlanda): 4-1

Rakow (Polonya)-Valletta (Malta): 3-1

DAC 1904 (Slovakya)-Velez (Bosna Hersek): 1-0

Vitebsk (Belarus)-Sutjeska (Karadağ): 3-0

GAIS (İsveç)-Nordsjaelland (Danimarka): 1-0

U.Cluj (Romanya)-Brann (Norveç): 2-2

Zimbru (Moldova)-Noah (Ermenistan): 1-1

Dinamo Tiflis (Gürcistan)-Zalgiris (Litvanya): 3-0

BATE Borisov (Belarus)-Sion (İsviçre): 1-1

FC Santa Coloma (Andorra)-SK Rapid (Avusturya): 1-3

Vaduz (Lihtenştayn)-At.Escaldes (Andorra): 4-0

FCSB (Romanya)-Auda (Letonya): 2-3

Varazdin (Hırvatistan)-Jablonec (Çekya): 3-2

Aluminij (Slovenya)-Dinamo City (Arnavutluk): 1-1

Paksi (Macaristan)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-2

Vojvodina (Sırbistan)-Ajax (Hollanda): 1-4

Polissya (Ukrayna)-Kopenhag (Danimarka): 3-3

Borac (Bosna-Hersek)-Petrocub (Moldova): 3-0

Lugano (İsviçre)-Dukagjini (Kosova): 1-0

Zilina (Slovakya)-Katowice (Polonya): 2-1

LNZ Cherkasy (Ukrayna)-Gent (Belçika): 0-0

Bravo (Slovenya)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 2-1

Motherwell (İskoçya)-H. Boltfelag (Faroe Adaları): 2-0

Shelbourne (İrlanda)-Kalju (Estonya): 5-2

Rijeka (Hırvatistan)-Derry (İrlanda): 1-0

Runavik (Faroe Adaları)-Koper (Slovenya): 0-2

H. Tel-Aviv (İsrail)-Ludogorets (Bulgaristan): 2-0

Partizan (Sırbistan)-UNA Strassen (Lüksemburg): 4-0

Stjarnan (İzlanda)-Ilves (Finlandiya): 1-0

Valur (İzlanda)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

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