UEFA listesi belli oldu! Trabzonspor'dan Mohamed Salah kararı...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros ile karşılaşacak.
20 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesinde bordo-mavili ekibin UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesi belli oldu.
TRABZONSPOR'DAN SALAH KARARI
Yeni transfer Mohamed Salah kadroda yer aldı.
Trabzonspor'un Ferencvaros maçı için UEFA listesi şu şekilde:
Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana
Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Sidny Lopes Cabral
Orta saha: Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal
Forvet: Mohamed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu
Trabzonspor'un Macaristan ekibi Ferencvaros'ı Perşembe günü saat 20.00'de konuk edeceği maçta Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pajac görev yapacak. Pajac'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj gerçekleştirecek.