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UEFA listesi belli oldu! Trabzonspor'dan Mohamed Salah kararı...

UEFA listesi belli oldu! Trabzonspor'dan Mohamed Salah kararı...

17.08.2026 23:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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UEFA listesi belli oldu! Trabzonspor'dan Mohamed Salah kararı...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile karşılaşacak Trabzonspor kadro listesini bildirdi.
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros ile karşılaşacak.

20 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesinde bordo-mavili ekibin UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesi belli oldu.

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TRABZONSPOR'DAN SALAH KARARI

Yeni transfer Mohamed Salah kadroda yer aldı.

Trabzonspor'un Ferencvaros maçı için UEFA listesi şu şekilde:

Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana

Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Sidny Lopes Cabral

Orta saha: Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal

Forvet: Mohamed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu

Trabzonspor'un Macaristan ekibi Ferencvaros'ı Perşembe günü saat 20.00'de konuk edeceği maçta Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pajac görev yapacak. Pajac'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj gerçekleştirecek.

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