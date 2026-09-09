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UEFA Şampiyonlar Ligi için dikkat çeken tahmin: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplayacağı puan hesaplandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi için dikkat çeken tahmin: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplayacağı puan hesaplandı

9.09.2026 12:25:00
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Cumhuriyet Spor
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UEFA Şampiyonlar Ligi için dikkat çeken tahmin: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplayacağı puan hesaplandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe ilk maçlarına çıkacak. Devler Ligi'nin lig aşaması simüle edilirken iki takımın toplayacağı puan hesaplandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi için dikkat çeken tahmin: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplayacağı puan hesaplandı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonu dün oynanan maçlarla başladı. Devler Ligi'nin lig etabının ilk haftasında Galatasaray bu akşam, Fenerbahçe ise yarın sahaya çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi için dikkat çeken tahmin: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplayacağı puan hesaplandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sezonu Sporting deplasmanda açarken Fenerbahçe evinde Roma ila karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi için Opta'nın yaptığı simülasyonda takımların lig aşamasının sonunda toplayacağı puanlar tahmin edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi için dikkat çeken tahmin: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplayacağı puan hesaplandı

Yapılan simülasyona göre Fenerbahçe'nin 8 maç sonunda toplayacağı puan 9.72 olarak hesaplandı. Sarı-lacivertlilerin lig aşamasını 24. sırada tamamlayacağı ön görüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi için dikkat çeken tahmin: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplayacağı puan hesaplandı

Galatasaray'ın ise 9.14 puan alarak UEFA Şampiyon Ligi lig aşamasını 28. sırada bitireceği tahmin edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi için dikkat çeken tahmin: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplayacağı puan hesaplandı

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe lig aşamasında sırasıyla Roma, Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK Linz, Villarreal ve Atletico Madrid'le karşılaşacak. 

UEFA Şampiyonlar Ligi için dikkat çeken tahmin: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplayacağı puan hesaplandı

Galatasaray ise lig etabında Sporting, Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve PSG ile karşı karşıya gelecek.

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