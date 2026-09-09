UEFA Şampiyonlar Ligi için dikkat çeken tahmin: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplayacağı puan hesaplandı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonu dün oynanan maçlarla başladı. Devler Ligi'nin lig etabının ilk haftasında Galatasaray bu akşam, Fenerbahçe ise yarın sahaya çıkacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sezonu Sporting deplasmanda açarken Fenerbahçe evinde Roma ila karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi için Opta'nın yaptığı simülasyonda takımların lig aşamasının sonunda toplayacağı puanlar tahmin edildi.
Yapılan simülasyona göre Fenerbahçe'nin 8 maç sonunda toplayacağı puan 9.72 olarak hesaplandı. Sarı-lacivertlilerin lig aşamasını 24. sırada tamamlayacağı ön görüldü.
Galatasaray'ın ise 9.14 puan alarak UEFA Şampiyon Ligi lig aşamasını 28. sırada bitireceği tahmin edildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe lig aşamasında sırasıyla Roma, Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK Linz, Villarreal ve Atletico Madrid'le karşılaşacak.
Galatasaray ise lig etabında Sporting, Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve PSG ile karşı karşıya gelecek.