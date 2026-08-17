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UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi nerede, saat kaçta çekilecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi nerede, saat kaçta çekilecek?

17.08.2026 10:36:00
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Haber Merkezi
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UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi nerede, saat kaçta çekilecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi için tarih belli oldu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi nerede, saat kaçta çekilecek?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi heyecanla bekleniyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi nerede, saat kaçta çekilecek?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura, Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak.

KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Monako'daki Grimaldi Forum'da düzenlenecek dev kura töreni TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kura çekimi UEFA.tv resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. Hafta: 15 – 17 Eylül 2026

2. Hafta: 29 – 30 Eylül 2026

3. Hafta: 20 – 21 Ekim 2026

4. Hafta: 3 – 4 Kasım 2026

5. Hafta: 24 – 25 Kasım 2026

6. Hafta: 8 – 9 Aralık 2026

7. Hafta: 20 – 21 Ocak 2027

8. Hafta (Son Hafta): 28 Ocak 2027

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