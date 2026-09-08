UEFA Şampiyonlar Ligi maçları binlerce kez simüle edildi: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun ilk hafta maçları 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile, Fenerbahçe ise İtalyan takımı Roma'yla evinde karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesinde Opta, turnuvada yer alacak 36 takımın lig aşamasında oynayacağı 8 maç ve sonraki turlarla ilgili değerlendirmelerini paylaştı. 10 bin simülasyon sonucunda takımların play-off, son 16, çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk şansları hesaplandı.

ARSENAL ŞAMPİYONLUK İÇİN FAVORİ Yapılan simülasyona göre önceki sezonun finalisti Arsenal, bu sezonun en büyük şampiyonluk favorisi olarak gösterildi. Arsenal'ı Bayern Münih, Manchester City, Barcelona ve son şampiyon Paris Saint-Germain takip etti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN TUR ŞANSLARI Hazırlanan raporda Fenerbahçe Galatasaray'ın tur şansları da yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası öncesinde yapılan simülasyona göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları şöyle:

Fenerbahçe'nin tur şansı: Son 16 play-off: Yüzde 48.2 Son 16: Yüzde 27.5 Çeyrek final: Yüzde 8.4 Yarı final: Yüzde 2.2 Final: Yüzde 0.5 Şampiyonluk: 0.2