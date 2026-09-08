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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

8.09.2026 09:24:00
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AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması, 8 Eylül'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, 9 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak.

Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

NEPAL'DEKİ FELAKET İÇİN SAYGI DURUŞU

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlar öncesinde 26 Ağustos'ta Nepal'de yaşanan sel felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacak ve "Yalnız değilsin Nepal" yazılı pankart açılacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yaptığı açıklamada, "Tüm Avrupa futbol ailesi, bu haftaki maçlardan önce Nepal halkına en derin taziyelerimizi ve desteğimizi sunmak üzere bir arada duracak. Bu trajedi ve sonrasındaki süreçte kendilerine güç ve dayanıklılık diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK HAFTANIN PROGRAMI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın TSİ programı şöyle:

8 Eylül Salı:

19.45 AEK (Yunanistan) - LASK (Avusturya)

19.45 Club Brugge (Belçika) - Aston Villa (İngiltere)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

22.00 Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Lille (Fransa) - Real Betis (İspanya)

9 Eylül Çarşamba:

19.45 Barcelona (İspanya) - Feyenoord (Hollanda)

19.45 Stuttgart (Almanya) - Viking (Norveç)

22.00 Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Sporting (Portekiz) - Galatasaray

22.00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

10 Eylül Perşembe:

19.45 Fenerbahçe - Roma (İtalya)

19.45 PSV (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lens (Fransa)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Sabah (Azerbaycan)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç)

22.00 Como (İtalya) - Leipzig (Almanya)

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