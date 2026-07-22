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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı

22.07.2026 09:17:00
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçları, 11 karşılaşmayla başladı. Fenerbahçe, sahasında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 11 karşılaşmayla başladı. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, sahasında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE AVANTAJI ALDI

Sarı-lacivertli ekip, aldığı galibiyetle rövanş karşılaşması öncesinde avantaj yakaladı.

GECENİN FARKLI GALİBİYETLERİ

Sturm Graz, Hearts'ı 4-0 mağlup ederken Kızılyıldız da Larne deplasmanından aynı skorla galip ayrıldı.

Lech Poznan ise Aarhus'u deplasmanda 4-1 yendi.

TOPLU SONUÇLAR

Fenerbahçe-Gornik Zabrze: 1-0

Mjallby-Lincoln Red Imps: 3-0

Sabah-KuPS Kuopio: 1-0

Ararat-Armenia-Shamrock Rovers: 2-0

Iberia-Slovan Bratislava: 0-2

Aarhus-Lech Poznan: 1-4

Thun-Dinamo Zagreb: 1-1

Sturm Graz-Hearts: 4-0

Klaksvik-Kauno Zalgiris: 0-0

Larne-Kızılyıldız: 0-4

Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer-Sheva: 2-1

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