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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Sporting-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Sporting-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu

7.09.2026 15:04:00
Güncellenme:
AA
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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Sporting-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile yapacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.
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UEFA'dan yapılan bilgilendirmede, Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda TSİ 22.00'de Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacağı mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Eskas yönetecek

Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Almanya'dan Christian Dingert görev alacak. Dingerd'in yardımcılığını ise Belçika'dan Bram Van Driessche yapacak.

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