Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Sporting-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA'dan yapılan bilgilendirmede, Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda TSİ 22.00'de Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacağı mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Eskas yönetecek
Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.
Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Almanya'dan Christian Dingert görev alacak. Dingerd'in yardımcılığını ise Belçika'dan Bram Van Driessche yapacak.