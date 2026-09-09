UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası 6 maç ile başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında salı günü oynanan karşılaşmalar sona erdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi İngiltere temsilcisi Aston Villa, Club Brugge deplasmanında John McGinn, Emiliano Buendia ve Nicolas Jackson'ın golleriyle 3-2 galip geldi. Belçika ekibinin golleri, Hugo Vetlesen ve Nicolo Tresoldi'den (penaltıdan) geldi.

İki Türk temsilcisinin karşılaşacağı rakiplerin maçında ise Yunanistan ekibi AEK, sahasında Avusturya'nın LASK takımını Razvan Marin'in kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

ARDA GÜLER'E BÜYÜK ONUR

İspanya ekibi Real Madrid, sahasında İtalya'nın Inter takımını Kylian Mbappe ve Federico Valverde'nin golleriyle 2-1 yendi. Carlos Augusto'nun golü, Inter'e puan için yeterli olmadı.

Öte yandan kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayan milli futbolcu Arda Güler, maç öncesi 2025-2026 sezonunun çıkış yapan oyuncusu ödülünü eski Portekizli yıldız Luis Figo'nun elinden aldı.

Günün diğer maçında Almanya ekibi Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin "Devler Ligi"nde karşılaşacağı İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk etti. Ev sahibi ekip, Renato Veiga'nın kendi kalesine ve Serhou Guirassy'nin (2) attığı gollerle 3-2 kazandı. Villarreal'in gollerini Santiago Mourino ve Guirassy kendi kalesine attı.

İspanya ekibi Real Betis ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa temsilcisi Lille'e konuk olduğu mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Konuk takımın golleri, Marc Bartra (2) ve Troy Parrott'tan geldi. Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille'in gollerini Ayase Ueda ve Alexandro Ribeiro kaydetti.

İngiltere temsilcisi Manchester City de Portekiz'in Porto takımını deplasmanda Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ligin ilk haftası, bugün ve 10 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla sona erecek.