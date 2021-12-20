UEFA, Tottenham'ı hükmen yenik saydı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 13:01

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, Rennes'i 3-0 hükmen galip ilan etti.

Böylece Konferans Ligi G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Vitesse son 16 play-off turunda Rapid Wien ile eşleşirken, üçüncü olan Tottenham Avrupa kupalarına veda etmiş oldu.

9 Aralık Perşembe günü oynanması gereken Tottenham - Rennes maçı ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle önce ertelenmiş, tarafların yeni bir tarihte uzlaşamamaları nedeniyle de iptal edilmişti.