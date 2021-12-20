UEFA, Tottenham'ı hükmen yenik saydı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 6'ncı ve son haftasında oynanması gereken fakat iptal edilen Tottenham - Rennes maçının sonucuyla ilgili nihai karar açıklandı.
UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, Rennes'i 3-0 hükmen galip ilan etti.
Böylece Konferans Ligi G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Vitesse son 16 play-off turunda Rapid Wien ile eşleşirken, üçüncü olan Tottenham Avrupa kupalarına veda etmiş oldu.
9 Aralık Perşembe günü oynanması gereken Tottenham - Rennes maçı ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle önce ertelenmiş, tarafların yeni bir tarihte uzlaşamamaları nedeniyle de iptal edilmişti.
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