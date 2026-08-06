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UEFA ülke puanı güncellendi: UEFA ülke puan tablosunda Türkiye'nin puanı kaç?

UEFA ülke puanı güncellendi: UEFA ülke puan tablosunda Türkiye'nin puanı kaç?

6.08.2026 09:31:00
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Haber Merkezi
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UEFA ülke puanı güncellendi: UEFA ülke puan tablosunda Türkiye'nin puanı kaç?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncelleme yapıldı. Peki, UEFA ülke puan tablosunda Türkiye'nin puanı kaç?
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. UEFA ülke puanı maçın ardından güncellendi. Peki,  UEFA ülke puan tablosunda Türkiye'nin puanı kaç?

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında 9. sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Şu anda 4 takımla yoluna devam eden Türkiye lig aşamalarına kalma mücadelesi veriyor.

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UEFA ÜLKELER SIRALAMASI SON GÜNCEL LİSTE

İngiltere – 98.519

İtalya – 84.232

İspanya – 78.618

Almanya – 76.688

Fransa – 65.082

Portekiz – 60.850

Belçika – 56.250

Hollanda – 49.229

Türkiye – 46.175

Polonya – 43.025

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