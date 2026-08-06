UEFA ülke puanı güncellendi: UEFA ülke puan tablosunda Türkiye'nin puanı kaç?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. UEFA ülke puanı maçın ardından güncellendi. Peki, UEFA ülke puan tablosunda Türkiye'nin puanı kaç?
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında 9. sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Şu anda 4 takımla yoluna devam eden Türkiye lig aşamalarına kalma mücadelesi veriyor.
UEFA ÜLKELER SIRALAMASI SON GÜNCEL LİSTE
İngiltere – 98.519
İtalya – 84.232
İspanya – 78.618
Almanya – 76.688
Fransa – 65.082
Portekiz – 60.850
Belçika – 56.250
Hollanda – 49.229
Türkiye – 46.175
Polonya – 43.025