UEFA Uluslar Ligi, 6 maçla devam etti

11 Haziran 2022 Cumartesi, 08:54

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa deplasmanda Avusturya ile 1-1 berabere kaldı. Fransa, gruptaki 3'üncü maçından da galibiyet çıkartamadı. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Hırvatistan, deplasmanda Danimarka'yı 1-0 mağlup etti.

Bugün oynanan mücadelelerde alınan sonuçlar şöyle:

Azerbaycan - Slovakya: 0-1

Moldova - Letonya: 2-4

Avusturya - Fransa: 1-1

Danimarka - Hırvatistan: 0-1

Arnavutluk - İsrail: 1-2

Belarus - Kazakistan: 1-1

Andorra - Liechtenstein: 2-1