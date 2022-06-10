UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 3. haftasında 9 maç oynandı
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı.
A Ligi 2. Grup'ta, Portekiz konuk ettiği Çekya'yı 2-0 mağlup ederken, İspanya ise deplasmanda İsviçre'yi 1-0 yendi.
Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
2. Grup:
İsviçre - İspanya: 0-1
Portekiz - Çekya: 2-0
B Ligi
4. Grup:
İsveç - Sırbistan: 0-1
Norveç - Slovenya: 0-0
C Ligi
2. Grup:
Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 3-0
Kosova - Kuzey İrlanda: 3-2
4. Grup:
Kuzey Makedonya - Gürcistan: 0-3
Cebelitarık - Bulgaristan: 1-1
D Ligi
2. Grup:
Malta - Estonya: 1-2
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