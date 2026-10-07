UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası, 10 maçla tamamlandı.

Organizasyonun dördüncü haftasının son gününde, A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 3. Grup'ta son Dünya Kupası şampiyonu İspanya, Ivan Perisic'in golüyle geriye düştüğü Hırvatistan deplasmanından Mikel Merino'nun golleriyle 2-1 galip ayrıldı. İspanya bu sonuçla, Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yaptı.

Aynı gruptaki diğer mücadelede İngiltere, Wembley Stadı'nda ağırladığı Çekya'yı Vladimir Coufal (kendi kalesine) ve Harry Kane'in (2) goleriyle 3-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmada 125. kez İngiltere formasıyla sahaya çıkan kaptan Harry Kane, kaleci Peter Shilton'a ait "İngiltere Milli Takımı'nda en çok forma giyen futbolcu" rekorunu egale etti.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi

3. Grup:

Hırvatistan-İspanya: 1-2

İngiltere-Çekya: 3-0

B Ligi

1. Grup:

İskoçya-Slovenya: 1-2

İsviçre-Kuzey Makedonya: 3-0

C Ligi

1. Grup:

Arnavutluk-San Marino: 2-1

Belarus-Finlandiya: 1-0

3. Grup:

Kazakistan-Faroe Adaları: 2-2

Moldova-Slovakya: 0-4

4. Grup:

Estonya-İzlanda: 0-0

Lüksemburg-Bulgaristan: 0-2