UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı
UEFA Uluslar Ligi bugün oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İspanya sahasında Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.
Polonya-Galler maçıyla başlayan UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci gününde 10 karşılaşma oynandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;
A Ligi Grup 2
İspanya - Portekiz: 1-1
Çekya - İsviçre: 2-1
B Ligi Grup 2
İsrail - İzlanda: 2-2
B Ligi Grup 4
Slovenya - İsveç: 0-2
Sırbistan - Norveç: 0-1
C Ligi Grup 2
Güney Kıbrıs - Kosova: 0-2
Kuzey İrlanda - Yunanistan: 0-1
C Ligi Grup 4
Bulgaristan - Kuzey Makedonya: 1-1
Gürcistan - Cebelitarık: 4-0
D Ligi Grup 2
Estonya - San Marino: 2-0
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