UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı

UEFA Uluslar Ligi bugün oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İspanya sahasında Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2022 Cuma, 08:56
UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı
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Polonya-Galler maçıyla başlayan UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci gününde 10 karşılaşma oynandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

A Ligi Grup 2

İspanya - Portekiz: 1-1

Çekya - İsviçre: 2-1

B Ligi Grup 2

İsrail - İzlanda: 2-2

B Ligi Grup 4

Slovenya - İsveç: 0-2

Sırbistan - Norveç: 0-1

C Ligi Grup 2

Güney Kıbrıs - Kosova: 0-2

Kuzey İrlanda - Yunanistan: 0-1

C Ligi Grup 4

Bulgaristan - Kuzey Makedonya: 1-1

Gürcistan - Cebelitarık: 4-0

D Ligi Grup 2

Estonya - San Marino: 2-0


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