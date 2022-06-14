UEFA Uluslar Ligi'nde Luka Modric, Fransa'yı yıktı
Son dünya şampiyonu Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında da galibiyetle tanışamadı ve 2 puanla grubunun son sırasında yer aldı. Hırvatistan'a galibiyeti getiren gol Real Madrid'in yıldızı Luka Modric'ten geldi.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftasında A, B ve C liglerinde 5 maç oynandı.
2018 FIFA Dünya Kupası'nın finalistleri Fransa ile Hırvatistan, A ligi 1. grup maçında karşı karşıya geldi. Misafir ekip Hırvatistan, Modric'in 5. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Son dünya şampiyonu Fransa, 4. karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı ve 2 puanla grubun son sırasında yer aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
1. Grup: Fransa-Hırvatistan: 0-1
Danimarka-Avusturya: 2-0
B Ligi
2. Grup: İzlanda-İsrail: 2-2
C Ligi
3. Grup: Kazakistan-Slovakya: 2-1
Azerbaycan-Belarus: 2-0
Video Haberler
- Baba, kendisini bıçaklayan oğullarını vurdu: 1 ölü, 1 ya
- İzmir'de 'akaryakıt' protestosu
- Düğünde başlayan kavga sokağa taştı: 1 yaralı
- Kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var!
- DİSK'ten asgari ücret eylemi
- Konteynerde yangın: İşçiler ölümden döndü
- 2 ailenin meydan savaşı: Duba, sopa, bıçak, küfür...
- Havadan sorumlu isim de hava mağduru oldu
- Aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Tutuklanan Galip Öztürk'ün eşi konuştu
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı
- EPGİS'ten motorin zammı açıklaması
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- 'Haziran 2023 demesinin nedeni...'
- Aykut Erdoğdu ve Avukat Tuba Torun dünyaevine girdi
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı