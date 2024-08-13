UEFA'dan ceza almıştı: Merih Demiral'ın heykeli dikiliyor!
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İZBB), EURO 2024'te Avusturya'ya attığı golü 'bozkurt işareti' ile kutlaması nedeniyle 2 maç ceza alan milli oyuncu Merih Demiral'ın heykelini dikme kararı aldığı öğrenildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, UEFA Disiplin Kurulu'nun EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında kaydettiği ikinci golün ardından 'bozkurt işareti' yapan Merih Demiral'ın heykelinin kente dikilmesine karar verdi.
MECLİS TOPLANTISINDA OYLAMAYA SUNULDU
İZBB ağustos ayı olağan meclis toplantısında gündeme eklenen önergeler görüşülerek oylamaya sunuldu.
Meclis toplantısında UEFA Disiplin Kurulu'nun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi gündeme taşındı.
OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser'in milli futbolcunun heykelinin İzmir'e dikilmesi önergesi oybirliğiyle kabul edilerek ilgili komisyona gönderildi.
UEFA Disiplin Kurulu, bozkurt işareti yapan Demiral'a 2 maç ceza vermişti.
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