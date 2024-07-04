UEFA'dan EURO 2024'te skandal hata: Türkiye yerine Avusturya!
UEFA'nın resmi sitesinin Fransızca versiyonunda EURO 2024 çeyrek finalist olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi.
UEFA'nın resmi sitesinin Fransızca versiyonunda skandal bir gelişme yaşandı.
UEFA'nın Fransızca versiyonu olan sitesinde çeyrek final maçlarının yer aldığı bölümde Türkiye'ye yer verilmedi.
TÜRKİYE YERİNE AVUSTURYA
Rakibimiz Hollanda'nın Cumartesi günü çeyrek finalde maç yapacağı takım olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi.
Bu gelişme, Türk futbolseverler tarafından yoğun eleştiriyle karşılandı.
UEFA'nın Avusturya'yı çeyrek finalist olarak gösterdiği site şu şekilde:
uefa haberleri EURO 2024 haberleri a milli futbol takımı haberleri Avusturya haberleri Hollanda haberleri
Spor Haberleri
- 'Ancelotti'ye ne yapacağını söylüyor'
- Anadolu Efes yeni transferini resmen açıkladı!
- Fenerbahçe'den ABD'li yıldız kararı: Resmen açıklandı!
- Mert Günok o kurtarışı anlattı!
- Türkiye - Hollanda maçının hakemi belli oldu!
- UEFA'dan EURO 2024'te skandal hata!
- Genç futbolcu Almanya'da kaldı!
- 'Avrupa kendi poposunu örtsün önce'
- A Milli Takımımızdan müthiş yükseliş!
- Wout Weghorst'tan Beşiktaş sözleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Kıvanç Kılınç'tan Bozkurt işareti tepkisi!
- Dilan Polat için istenen ceza belli oldu!
- Peker'i hedef alan iş insanı vuruldu
- Yavuzyılmaz, Murat Kurum'u çağırdı; vekiller ayaklandı
- En düşük emekli maaşına zam iddiası!
- Rakam oyunu aç bırakacak
- Erden Timur'dan Szymanski ve Fred itirafı!
- Mehmet Uçum'dan Özel'in 'erken seçim' çağrısına yanıt
- Bahçeli'den 'Merih Demiral' açıklaması
- Sinem Ayyıldız o fotoğraf sonrası sessizliğini bozdu!