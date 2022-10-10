UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

10 Ekim 2022 Pazartesi, 14:22

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Celtic ile Leipzig arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu maçında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Celtic Park Stadı'nda yarın oynanacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati VAR, Paolo Valeri ise AVAR olarak görev yapacak.