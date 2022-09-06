UEFA'dan Palabıyık ve Bitigen'e görev
UEFA, Abdulkadir Bitigen'e UEFA Avrupa Ligi müsabakasında VAR olarak görev verdi. Öte yandan UEFA Konferans Ligi C Grubu'nda oynanacak Villarreal - Lech Poznan mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Avusturya'nın Sturm Graz ile Danimarka'nın Midtjylland takımları arasında, 8 Eylül 2022 Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi F Grubu müsabakasında VAR olarak görev yapacak.
Müsabakada Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Aliyar Aghayev'in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ve Akif Amirali yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ingilab Mammadov olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan da AVAR olarak görev yapacak.
ALİ PALABIYIK'A GÖREV
UEFA Konferans Ligi C Grubu'nda oynanacak Villarreal - Lech Poznan mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İspanya'nın Villarreal ile Polonya'nın Lech Poznan takımları arasında 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.
İspanya'nın Valencia şehrindeki Ciudad de Valencia Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
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