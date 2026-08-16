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UFC rekoru kırdı: Islam Makhachev, Ian Garry karşısında kemerini korudu
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UFC rekoru kırdı: Islam Makhachev, Ian Garry karşısında kemerini korudu

16.08.2026 10:10:00
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Cumhuriyet Spor
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UFC rekoru kırdı: Islam Makhachev, Ian Garry karşısında kemerini korudu

UFC 330 ana maçında Islam Makhachev, Ian Machado Garry'yi 5 raunt sonunda oy birliğiyle (49-46, 49-46, 48-47) mağlup ederek yarı orta sıklet kemerini korudu ve rekor kırdı.

UFC rekoru kırdı: Islam Makhachev, Ian Garry karşısında kemerini korudu

UFC 330 ana maçında Islam Makhachev ile Ian Machado Garry, TSİ 04.00'te başlayan karşılaşmada kozlarını paylaştı. Makhachev, Ian Machado Garry'i oy birliğiyle mağlup etti ve UFC'de galibiyet rekor kırdı.

UFC rekoru kırdı: Islam Makhachev, Ian Garry karşısında kemerini korudu

Islam Makhachev, UFC 330 ana maçında Ian Machado Garry'yi 5 raunt sonunda oy birliğiyle (49-46, 49-46, 48-47) yendi. Makhachev bu galibiyetle yarı orta sıklet kemerini korumayı başardı.

UFC rekoru kırdı: Islam Makhachev, Ian Garry karşısında kemerini korudu

Ian Garry'yi yenerek Makhachev, UFC'deki galibiyet serisini 17 maça çıkardı ve Anderson Silva'ya ait olan 16 maçlık UFC rekorunu kırdı. 

UFC rekoru kırdı: Islam Makhachev, Ian Garry karşısında kemerini korudu

Makhachev karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Ian harika bir dövüşçü ve iyi bir insan, ona büyük saygı duyuyorum. Bu gece bana gerçekten çok zor anlar yaşattı" ifadelerini kullandı.

UFC rekoru kırdı: Islam Makhachev, Ian Garry karşısında kemerini korudu

Ian Machado Garry ise 28 yaşında olduğunu ve önünde uzun bir kariyer bulunduğunu hatırlatarak, "Gezegendeki en iyi pound-for-pound dövüşçüsüyle karşılaştım. Bu sporda 10 yılım var ve kafaca tamamen kurşungeçirmezim, geri döneceğim" dedi.

POUND-FOR-POUND NEDİR?

Pound-for-pound (P4P), dövüş sporlarında (özellikle boks ve MMA) "Sıklet farkı olmasaydı kim en iyi dövüşçü olurdu?" sorusuna yanıt arayan hipotetik (varsayımsal) bir sıralama ve değerlendirme kavramıdır. 

İlgili Konular: #UFC #Islam Makhachev #Ian Machado Garry

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