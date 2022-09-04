Uğur Dündar: Yazın bir kenara, şampiyonuz
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-0 yendiği maçın ardından Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, 2-0'lık Yukatel Kayserispor galibiyeti sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.
Dündar yaptığı paylaşımda, "Bu galibiyet hafta boyunca sanki lig bitiyormuş ve küme düşüyormuşuz gibi algı yapanlara gelsin!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olacağını söyleyen Uğur Dündar, "Yazın bir kenara; Fenerbahçe Cumhuriyet'in 100.yılında şampiyon olacak... Yeter ki biz bölünmeyelim, bir ve bütün olalım..." açıklamasını yaptı.
İşte Uğur Dündar'ın paylaşımı:
Bu galibiyet hafta boyunca sanki lig bitiyormuş ve küme düşüyormuşuz gibi algı yapanlara gelsin!— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) September 3, 2022
Yazın bir kenara; Fenerbahçe Cumhuriyet'in 100.yılında şampiyon olacak...
Yeter ki biz bölünmeyelim, bir ve bütün olalım...
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