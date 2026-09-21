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Ugur Soylu’dan ilk zafer

Ugur Soylu’dan ilk zafer

21.09.2026 18:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ugur Soylu’dan ilk zafer

Uğur Soylu ile yardımcı sürücüsü Mehmet Akif Yalçın, Eskişehir'de koşulan Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5’inci ayağında birinciliğe uzandı.
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Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5’inci ayağı Eskişehir Rallisi’ni 53 yaşındaki veteran pilot Uğur Soylu ile yardımcı sürücüsü Mehmet Akif Yalçın ikilisi kazandı.

Bu sezon Türkiye Şampiyonası’nın yanı sıra Dünya Ralli Şampiyonası’nın Masters kategorisinde ülkemizi başarıyla temsil eden ikili, Türkiye’deki ilk zaferlerini Eskişehir’de Eskişehir Rallisi’ni kazanarak yaşadı.

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İLK ETAPTA LİDERLİĞİ ELE GEÇİRDİ

GP Garage My Team ekibi, Eskişehir’de de Skoda Fabia Rally 2 RS araçlarıyla mücadele etti.

İlk etapta liderliği ele geçiren Uğur Soylu 12 etap boyunca istikrarlı pilotajıyla finişe ilk sırada gelmeyi başardı. Uğur Soylu, ekim ayının ilk haftasında Dünya Ralli Şampiyonası’nın son yarışı Serdanya Rallisi’nde de Masters kategorisinde yarışacak.

İlgili Konular: #eskişehir #Ralli #Türkiye Ralli Şampiyonası

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