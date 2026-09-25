Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uğur Uçar'dan Çorum FK'ye veda mesajı

Uğur Uçar'dan Çorum FK'ye veda mesajı

25.09.2026 17:58:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Uğur Uçar'dan Çorum FK'ye veda mesajı

Çorum FK ile yollarını ayıran Uğur Uçar, Süper Lig ekibine veda etti. Uçar, "Bir teknik direktör için şampiyonluklar ve kupalar çok kıymetlidir ama bir şehrin gönlünde yer edinebilmek hepsinden değerlidir" ifadelerini kullandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK ile yolları ayrılan teknik direktör Uğur Uçar, veda mesajı yayımladı.

Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, bazı vedaların başarısızlıkların ardından, bazılarının ise tarih yazdıktan sonra geldiğini belirtti.

İnanmadığı hiçbir işe girmediğini aktaran Uçar, "17 Şubat'taki ilk günümde oyuncularıma, 'Biz Süper Lig'e çıkacağız' demiştim. Çorum'un hayallerini, çocukların rüyalarını ve bu şehre gönül verenlerin yıllardır süren hasretini kendi hayalimiz bildik. Şampiyon olduk ve Çorum'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşıdık. Genç bir teknik direktör olarak bugüne kadar öğrendiğim ve inandığım doğrulardan vazgeçmeden, her zaman daha iyisini nasıl yapabileceğimi düşünerek ve daha çok çalışarak gelişmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Arca Çorum FK'deki görevinin sona erdiğini hatırlatan Uçar, şunları kaydetti:

"21 yeni oyuncunun katıldığı takımımızla Süper Lig'de ilk 6 maçta topladığımız 7 puanla mücadelemizi sürdürürken fikir ayrılıkları nedeniyle görevim sona erdi. Bir teknik direktör için şampiyonluklar ve kupalar çok kıymetlidir ama bir şehrin gönlünde yer edinebilmek hepsinden değerlidir. Beni kendi evladı gibi bağrına basan Çorum halkına, büyük Çorum taraftarına, başkanımız Savaş Balçık Bey'e, futbolcularıma, teknik ekibime ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

İlgili Konular: #Çorum FK #Trendyol Süper Lig #Uğur Uçar

İlgili Haberler

Jannik Sinner, Çin Açık'tan çekildiğini duyurdu
Jannik Sinner, Çin Açık'tan çekildiğini duyurdu Dünya 1 numarası Jannik Sinner, dizindeki sakatlık nedeniyle Çin Açık'tan çekildiğini açıkladı.
Real Madrid'den 20 yaşındaki stopere yakın takip
Real Madrid'den 20 yaşındaki stopere yakın takip Real Madrid'in Stuttgart forması giyen 20 yaşındaki genç stoper Finn Jeltsch'in peşinde olduğu iddia edildi.
Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa şampiyonu
Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa şampiyonu Milli boksör Hatice Akbaş, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu.